V FJK se bo pouk začel 11. septembra

V državnih in zasebnih otroških vrtcih in šolah vseh stopenj v Furlaniji - Julijski krajini se bo pouk v novem šolskem letu 2025/2026 začel 11. septembra letos. Tako je danes sklenila deželna vlada, sporočila pa odbornica za delo, izobraževanje in družino Alessia Rosolen. Za šole je predvidenih 205 dni pouka z zaključkom 9. junija 2026, za vrtce pa 221 dni z zaključkom 27. junija 2026.

Pouka ne bo ob sledečih praznikih: 1. novembra (vsi sveti oz. dan mrtvih), 8., 25. in 26. decembra (Brezmadežno spočetje, božič in sv. Štefan), 1. in 6. januarja (novo leto in sv. Trije kralji), 6. in 25. aprila (velikonočni ponedeljek in dan osvoboditve), 1. maja (praznik dela) in 2. junija (praznik republike). Prav tako ga ne bo ob godovih krajevnih zavetnikov ter med božičnimi in novoletnimi prazniki od 23. decembra 2025 do 5. januarja 2026, dalje za pust in pepelnično sredo od 16. do 18. februarja 2026 ter ob velikonočnih počitnicah od 2. do 7. aprila 2026.

Za odbornico Rosolen je to uravnotežen šolski koledar, ki upošteva potrebe družin, učencev oz. dijakov in šolskega osebja, saj po eni strani jamči po zakonu predvideno minimalno število 200 dni pouka, po drugi pa šolam pušča manevrski prostor za prilagajanje vzgojno-izobraževalnemu načrtu in morebitnim izrednim zahtevam.