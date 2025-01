Na Antarktiki s karotažo dosegli najstarejši led

Na Antarktiki so se raziskovalci dokopali do doslej najstarejšega ledu, ki je star 1,2 milijona let. Do odkritja je prišlo v okviru projekta Beyond Epica - Oldest Ice, ki ga financira Evropska komisija, koordinira pa ga Italija preko Inštituta za polarne znanosti pri nacionalnem raziskovalnem svetu (Cnr-Isp). Po besedah znanstvenikov bo tako star led, za katerega so več kot 200 dni vrtali več kot 2800 metrov v globino, delali pa so na višini 3200 metrov s temperaturo -35 stopinj Celzija, pomagal razkrivati še vedno skrivnostne podnebne mehanizme. »Analiza tako starega ledu omogoča neke vrste potovanje s časovnim strojem v podnebje izpred 1,2 milijona let,« so pomen odkritja s preprosto primerjavo ponazorili raziskovalci. Profesor beneške univerze Ca’ Foscari Carlo Barbante je s tem v zvezi dejal, da gre za poseben evropski dosežek na tem področju, saj so ta cilj naskakovale tudi ekipe iz ZDA, Kitajske, Južne Koreje in Avstralije.