Na avtobusni postaji v Portorožu prijeli razpečevalca

Koprski kriminalisti so v petek ob 18.45 v Portorožu na avtobusni postaji prijeli razpečevalca mamil. Osumljeni 46-letnik, ki prebiva v Luciji, je prodal drugi osebi zavitek bele snovi. V postopku so mu zasegli še več zavitkov različne prepovedane droge (heroin, kokain, konoplja), tablete, gotovino in tri mobilne telefone. Odvzeli so mu prostost. Naslednji dan so na naslovu, kjer prebiva, izvedli hišno preiskavo, na kateri so zasegli manjše količine prepovedane droge. Osumljenemu sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.