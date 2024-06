Na avtocestah FJK ta konec tedna povečan promet z možnimi zastoji

Na deželnem avtocestnem omrežju družba Autostrade Alto Adriatico pričakuje v tem koncu tedna povečan promet z občasnimi zastoji.

Promet bo zgoščen že danes (petek) na avtocesti A4 v smeri Trsta. Zastoji bodo lahko nastajali v popoldanskih urah na cestninski postaji pri Moščenicah ter zvečer na uvozu in izvozu pri Latisani (v Lignanu bo jutri koncert raperja Sfera Ebbasta, ki bo pritegnil večje množice ljudi). Povečan promet pričakujejo v popoldanskih urah tudi na avtocesti A28 na izvozu pri Portogruaru.

Jutri (sobota) bo stanje predvidoma najbolj kritično zlasti v dopoldanskih urah na obvoznici pri Mestrah v smeri proti Trstu. Promet pa bo zgoščen tudi v obe smeri na avtocesti A4. Zastoji bodo lahko nastajali zlasti na izvozih za obmorske kraje, na cestninski postaji pri Moščenicah zlasti v popoldanskih urah ter v bližini Latisane do večernih ur. V dopoldanskih urah bo promet povečan tudi na avtocesti A28 pri cestninski postaji Cordignano in na razcepu za Portogruaro.

V nedeljo bo ob shodu alpincev v Bibioneju promet zgoščen zlasti na avtocesti A28 v obe smeri, zastoji bodo lahko nastajali pri izvozu za Portogruaro.

Jutri (sobota) in v nedeljo delna zapora na avtocestnem priključku pri Sesljanu zaradi ureditve nadvoza

Na avtocestnem priključku pri Sesljanu bodo jutri in v nedeljo obveljale prometne omejitve. Zaradi postavitve novega nadvoza bodo jutri (sobota) ob 14. uri uvedli dvosmerno vožnjo na cestišču v smeri proti Benetkam in zaprli cestišče v smeri proti Trstu. Do 17. ure bosta tako sesljanski izvoz in uvoz za tiste, ki se iz Sesljana odpravijo proti Trstu, odprta.

Takrat, je včeraj napovedala deželna odbornica za infrastrukturo Cristina Amirante, bodo na kraj postavili dva žerjava. Ob 20. uri bodo avtocestni priključek zaprli med Prosekom in Devinom v smeri proti Benetkam ter na odseku ob uvozu za Sesljan v smeri proti Trstu. Zadnji izvoz pred Moščenicami bo zato na Proseku, iz Benetk pa bodo voznike preusmerjali v Sesljanu, od koder pa se bodo lahko tudi takoj ponovno vključili na štiripasovnico. V času zapore bodo postavili tri večje kovinske stebre za nov nadvoz. V nedeljo od 6. ure dalje naj bi cesto v smeri Benetk z dvosmerno vožnjo ponovno odprli, okoli 21. ure, ko bodo premaknili žerjava, naj bi bila štiripasovnica ponovno v celoti prevozna.

»Dela izvajamo ta konec tedna, da bi se izognili dnem, ko bodo v okolici zaživeli večji dogodki. V prihodnjih mesecih bomo cesto večkrat zaprli za promet, da bi dela na novem nadvozu čim prej zaključili,« je še povedala Amirante. Samo v primeru močnega vetra, ki preseže 30 kilometrov na uro, bodo morali napovedano postavitev žerjavov preložiti.