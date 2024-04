Na avtocesti A23 vozil osem kilometrov v napačno smer

Na avtocesti A23 je voznik opla meriva pretekli petek okrog 13.30 vozil osem kilometrov v napačno smer, pri čemer za las ni povzročil nesreče z drugimi vozili, ki so peljala pravilno. Policisti iz Amara so prejeli več opozoril prestrašenih voznikov in so kršitelja opazili tudi na posnetkih videonadzornih kamer. Na avtocesti v smeri Vidma je v resnici vozil na prehitevalnem pasu v smeri Avstrije. Policisti so ustavili promet na mejnem prehodu pri Kokovem, ena patrulja pa ga je dosegla in uspela ustaviti v popolni varnosti. Za volanom je sedel 88-letni moški, ki je bil zmeden. Kot kaže, je nehote zapeljal na avtocesto, pri čemer je nato avtomobil polkrožno obrnil na cestninski postaji pri Ukvah. Moškemu so odvzeli vozniško dovoljenje, za avtomobil pa so odredili trimesečno prepoved vožnje. Poleg tega mu bodo naložili kazen, ki znaša od 2 tisoč do 8 tisoč evrov.