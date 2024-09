V noči na nedeljo in v nedeljo dopoldne zaprtje avtoceste A4

V noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj bodo avtocesto A4 zaradi gradnje tretjega voznega pasu in povezanih del zaprli v obe smeri, in sicer med San Donajem in Portogruarom v smeri Trsta ter med Latisano in Cessaltom v smeri Benetk. Prva zapora pri San Donaju v smeri Trsta bo trajala od sobote, ob 20. uri, do nedelje, ob 8. uri. Druga zapora v smeri Benetk pa bo nekoliko daljša in bo trajala od sobote, prav tako ob 20. uri, do nedelje, ob 12. uri. V času zapore bodo med drugim podrli nadvoz, ki povezuje kraja Pradipozzo in Lison na območju občine Portogruaro, polagali drenažni asfalt in opravljali dela na električnem omrežju. Na počivališču Calstorta Jug bo hkrati do prihodnjega petka prepovedano ustavljanje in parkiranje za tovorna vozila.