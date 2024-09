Stara prijatelja iz kalifornijske puščave

Ameriški bend Stöner je danes že uveljavljena skupina na svetovni stoner rok sceni. Nič čudnega, saj jo sestavljata dva izmed najbolj vidnih predstavnikov te skoraj štirideset let stare glasbene zvrsti, to sta Brant Bjork in Nick Oliveri. Njuna zgodba se začne v kalifornijski puščavi.

Za slednjo so značilni izredno visoke temperature, suh nerodoviten svet in zeleni kaktusi. Glasbo, ki prihaja iz tistih krajev, enačimo z bendom Kyuss. Pionirje stoner in desert roka je proti koncu osemdesetih let s prijateljema Johnom Garcio in Joshom Hommejem ustanovil mladi bobnar Brant Bjork. Zasedba je s prihodom basista Nicka Oliverija leta 1991 izdala svoj prvenec Wretch, v naslednjih štirih letih posnela še tri plošče in se nato razšla. Oliveri in Bjork se torej poznata že od mladih let, ko sta v puščavi za Palm Springsom igrala na tako imenovanih »generator party« žurih. Oliveri je po razpadu Kyussov ustanovil svoj bend, nov projekt pa poimenoval ravno po pesmi Kyussov Mondo Generator. S pomočjo bivših sočlanov benda, med katerimi je bil tudi Bjork, in drugih glasbenikov je leta 2000 posnel prvenec Cocaine Rodeo, istočasno pa je postal član zloglasne zasedbe Queens Of The Stone Age. Sound, ki ga je Oliveri izbral za svojega, je bil zelo pankovsko orientiran z rokenrol in hardkor niansami. Tudi Bjork je po Kyussih ustanovil svoj bend, bil pa je tudi član drugih glasbenih projektov, kot so Fu Manchu, Ché in Vista Chino (za kratek čas z njim tudi Oliveri). V svojih albumih je vedno ostal zvest kalifornijski puščavi in tistemu desert roku, ki je v njegovem primeru skoraj šamanski. Oliveri in Bjork sta si tako v slogu in odnosu do življenja kot v glasbi dokaj različna, nekaj pa ju le povezuje – to je puščava. In ravno v puščavi sta stara prijatelja leta 2021 ponovno začela z vajami. Bjork je s sabo pripeljal še svojega bobnarja Ryana Güta, projektu pa so preprosto, lahko rečemo celo banalno dali ime Stöner. Nastanek novega super-benda je sprožil val navdušenja in radovednosti. Sound skupine pa je seveda čisti in osnovni puščavski bluz rok.

Bjork in njegovi so leta 2021 izdali prvenec Stoners Rule, že leto kasneje pa drugi plošček Totally. Leta 2023 je bila na vrsti kratka plošča Boogie to Baja, danes pa imamo pred sabo live album Hittin’ The Bitchin’ Switch. Petnajst odličnih komadov, med katerimi najdemo tudi dve priredbi starejših Kyuss uspešnic, in sicer Gardenia ter Green Machine. Vse pesmi so del koncerta, ki ga je ameriški bend imel leta 2022 v nočnem klubu Altroquando blizu Trevisa.

Odlična priložnost, da bendu prisluhnete »v živo«!

Hittin’ The Bitchin’ Switch

Stöner

Puščavski bluz rok

Heavy Psych Sounds, 2024