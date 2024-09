Na liceju Galilei uvedli spolno nevtralna stranišča

Z novim šolskim letom so na tržaškem znanstvenem liceju Galileo Galilei skupna stranišča za dijakinje in dijake nadomestila »tradicionalne« sanitarije za moške in ženske. Claudia Virili, ravnateljica šole, ki domuje v Ulici Mameli, zagotavlja, da je uvedba »nevtralnih« sanitarij eksperimentalna. Podporo projektu, o katerem je prvi poročal dnevnik Il Piccolo, so izrazili v levi sredini, medtem ko je desnica z deželnim šolskim uradom vred ostro nastopila proti novosti. Skeptični so tudi nekateri dijaki liceja.

Ravnateljica Virili je utemeljila, da se je za uvedbo tovrstnih stranišč odločila, da bi zagotovila zaščito in spoštovanje vseh dijakov. Teh je na šoli skoraj 1000, razdeljenih v kar 44 razredov. Kot je pojasnila, se je pripravljena soočiti z dijaki in po potrebi storiti korak nazaj v luči iskanja skupnih rešitev za inkluzijo vseh.

»S sošolci smo v zadnjih dneh veliko debatirali o spolno nevtralnih straniščih. Večina je mnenja, da niso funkcionalna,« je za Primorski dnevnik povedal Luca Filippon, dijak petega letnika. In dodal, da je bila že pred uvedbo teh stranišč tam gneča med odmori.

»Pisoarjev ni več. Fantje malo potrebo opravljajo stoje, ženske pa sedijo, pri čemer je školjka umazana,« je dejal in pojasnil, da so po novem skoraj vsa stranišča na šoli spolno nevtralna. »Le v telovadnici in enem od nadstropij so še ločena,« je povedal dijak, ki se zaveda, da so taka skupna stranišča bolj vključujoča v odnosu do nebinarnih in transspolnih oseb. »Logistične težave pa ostajajo,» je povedal.

Na odziv deželnega šolskega urada ni bilo treba dolgo čakati. Njegova vodja Daniela Beltrame je dejala, da je »povezovanje diskriminacije s sanitarijami neumno«. Beltrame je namesto preoblikovanja vseh wc-jev predlagala uvedbo enega stranišča z napisom »za vse«. Do novosti je bila kritična tudi odgovorna v deželni vladi za šolstvo Alessia Rosolen.

Tudi Liga se je ostro odzvala na novost. Deželni svetnik Giuseppe Ghersinich je dejal, da gre za »ideološko propagandno odločitev, ki posega v zasebnost fantov in deklet. Treba pa bi bilo upoštevati njihove fizične in spolne razlike,« je dejal ligaš.

Negativno mnenje je izrazil tudi deželni svetnik Bratov Italije Alessandro Basso, ki je dejal, da bi bilo treba mladino spoštovanja učiti v razredu in ne na stranišču, pri čemer bi morali ravnatelji zagotavljati varnost dijakov v sanitarijah. Kot je povedal, bo s poslanko Nicole Matteoni šolskega ministra Giuseppeja Valditaro pozval, naj ministrstvo »v kali zatre poskuse uvajanja LGBTIQ+ ideologije«.

Ravnateljici je v bran stopila Demokratska stranka. Njena občinska svetnica Rosanna Pucci je povedala, da moški in ženske v prvem nadstropju občinske stavbe na Velikem trgu uporabljajo ista stranišča, pa se nihče ne pritožuje. Tako je razvidno tudi s fotografij, ki jih je poslala. »Tudi invalidne osebe uporabljajo spolno nevtralna stranišča,« je še povedala. Ta sicer niso povsem nevtralna, saj ne upoštevajo nebinarnih oseb: namenjena so moškim, ženskam in invalidnim osebam. Povsem nevtralna stranišča, torej brez oznak »moški/ženska«, so v nekaterih krogih že ustaljena praksa, na primer na univerzi v Ljubljani.

