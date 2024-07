Na avtocesti A4 avtomobil pod tovornjak

Na avtocesti A4 je danes zjutraj okrog 9. ure na odseku med San Giorgiom in Palmanovo v smeri Trsta avtomobil trčil v tovornjak s priklopnikom, ki je vozil pred njim in se zagozdil pod priklopnik. Tovornjak ga je povlekel še nekaj sto metrov naprej, preden bi se ustavil. Dve osebi, ki sta bili na prednjih sedežih avtomobila sta se lažje poškodovali, dva otroka, ki sta bila na zadnjih sedežih, pa sta jo na srečo odnesla brez poškodb. Na kraju so bili reševalci službe 118, gasilci, policisti in osebje družbe Alto Adriatico. Enega od treh avtocestnih pasov so zaradi posredovanja reševalnih ekip zaprli. Promet je bil upočasnjen in so nastali daljši zastoji.