Na avtocesti A4 v prometni nesreči umrl mlad tovornjakar

Na avtocesti A4 je sinoči na odseku med Cessaltom in San Stinom v smeri Trsta v verižnem trčenju petih tovornjakov umrl 23-letni hrvaški voznik, en voznik pa se je poškodoval. Avtocesto so po nesreči dalj časa zaprli. Na kraju so bili reševalci, gasilci, varnostni organi in osebje družbe Autostrade Alto Adriatico. Za mladega voznika žal ni bilo več pomoči, saj so bile poškodbe prehude in je umrl na kraju nesreče. Iz razbitin so ga potegnili gasilci.

V času nesreče so nastajali zastoji med odsekom Meolo – Roncade in razcepom za Portogruaro, na kar so opozarjali elektronski panoji, sporočajo iz družbe Autostrade Alto Adriatico.