Na avtocesti A4 v smeri Trsta trčili trije tovornjaki

Na avtocesti A4 so okrog 16. ure na odseku med San Donajem in San Stinom v smeri Trsta trčili trije tovornjaki. Trije vozniki so se poškodovali, eden huje. Gasilci ga rešujejo iz razbitin.

Vozila izločajo pri San Donaju. Na elektronskih panojih družba Autostrade Alto Adriatico vabi voznike, naj uporabijo obvoz po avtocestah A27/A28. Zaprli so tudi cestninski postaji pri San Donaju in Cessaltu v smeri Trsta. Na kraju so reševalci službe 118, gasilci, osebje družbe Autostrade Alto Adriatico in policisti.

Med Meolom in San Donajem nastajajo zastoji.