Na bencinskem servisu pri Sežani domačin grozil s puško

Koprski policisti so včeraj ob 17.14 posredovali na enem od bencinskih servisov v okolici Sežane, kjer je 57-letni domačin grozil prisotnim z lovsko puško. Na kraju so bili 48-letnik iz okolice Sežane, 25-letni državljan BiH ter 21- in 23-letna državljana Severne Makedonije. Pristopil je do njih in jih nagovoril. Vedel pa se je vse bolj nesramno in se je pogovor sprevrgel v prepir. Iz avtomobila je vzel lovsko puško ter jo usmeril proti četverici. Eden od ogroženih, 48-letni domačin, mu je puško iztrgal iz rok in poklical policijo. Ko je napadalec ugotovil, da je policija na poti, je poskusil pobegniti z avtomobilom, kar pa mu je zgoraj omenjeni 21-letnik preprečil, saj je z olfa nožem prerezal pnevmatiko.

Policisti so osumljencu na kraju zasegli lovsko puško, pri čemer so ugotovili, da v njej ni bilo nabojev. Zoper 57-letnika bodo napisali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje grožnje, zoper 21-letnika pa kaznivo dejanje za poškodovanje tuje stvari.