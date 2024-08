Na ferati je nanjo padlo kamenje

V kraju Betania v neposredni bližini Tolmeča so morali danes posegati gorski reševalci zaradi padanja kamenja na plezalko. Po Karnijko je moral prileteti helikopter.

Plezalka je bila na prvem odseku ferate s svojo mladoletno hčerko, ko je nanjo padlo kamenje. Zaradi kamnov je padla do tal. Ponjo so prišli gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri, ki so jo vkrcali na deželni reševalni helikopter. Plezalka je utrpela zlom gležnja, so ugotovili reševalci, ki so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Hči ponesrečenke se je vrnila domov z avtobusom.