Na gradbišču v Sesljanu doživel električni udar

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so posredovali na nekem gradbišču v Sesljanu, kjer je moški, star okrog 57 let, doživel električni udar. Prihiteli so z reševalnim vozilom iz Križa in z zdravniškim avtomobilom z Opčin. Na kraju so mu nudili najnujnejšo oskrbo, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno in je bil vseskozi pri zavesti, so sporočili reševalci. O dogodku so obvestili varnostne organe in gasilce.