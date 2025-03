Na Hudičev most se je vrnil božič

Decembrski prazniki so že zdaleč za nami, ravnokar se je zaključilo pustno obdobje in se približujeta pomlad ter velika noč. Pa vendar se je v Čedad vrnil božič. Na Hudičevem mostu so postavili božične okraske, ki so še kako presenetili številne obiskovalce starega langobardskega mesta in domačine. Mimoidoči niso mogli verjeti lastnim očem. Za kaj gre, je razkril čedajski turistični urad. Na družbenih omrežjih so zapisali, da je Hudičev most te dni postal filmsko prizorišče. Ravnokar namreč poteka snemanje mini televizijske nanizanke »Nei tuoi panni«, ki jo režira Luca Lucini in jo bo v dveh delih predvajal televizijski program RAI 1.