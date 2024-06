Na kolesarski progi Alpe Adria umrla kolesarka

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč so danes okrog 11. ure posredovali na mednarodni kolesarski progi Alpe Adria, kjer je 64-letno nemško kolesarko pri Kokovi na območju občine Trbiž obšla slabost. Na mestu so jo dalj časa oživljali, toda je kljub dolgotrajnim prizadevanjem zdravstvenega osebja na kraju umrla.

Na pomoč v evropski center za reševanje Vrata-Megvarje (Thörl Maglern) so poklicali drugi kolesarji, ki so bili z njo v skupini. Operaterji so obvestili kolege operativnega centra Sores iz FJK, ki so na kraj poslali reševalno vozilo in helikopter. Zdravstveno osebje jo je nemudoma oskrbelo, toda žal ni bilo več pomoči in je zdravnik lahko le potrdil njeno smrt.

Dogodek preiskujejo karabinjerji s Trbiža, ki so obvestili videmsko državno tožilstvo.