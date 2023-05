Na Kosovu ranjenih 41 vojakov misije Kfor

V hudih spopadih s srbskim demonstranti v Zvečanu na Kosovu je bilo ranjenih 41 vojakov misije Kfor. Enajst od teh je Italijanov, od katerih so trije huje poškodovani, kaže pa, da niso v življenjski nevarnosti. Utrpeli naj bi opekline in zlome. Protesti so se vneli v štirih občinah, kjer so bile občinske volitve. V Zvečanu so srbski demonstranti manifestirali proti umestitvi novega župana albanskega rodu. Zaradi izgredov so policijske patrulje, ki so bile na mestu, na pomoč poklicale kolege, nato so zaprosili še za pomoč osebja misije Kfor.