Na Krasu močno sneži (foto in video)

Dež se je na Kraški planoti v prvih jutranjih urah, ko je z močno burjo začel vdirati mrzel zrak, spremenil v sneg. O sneženju poročajo bodisi z vzhodnega kot z zahodnega Krasa. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je ob 9. uri na Krasu namerila 2 stopinji Celzija, piha pa močna burja. V Trstu, kjer je burja dosegala 80 km/h in se krepi, so ob isti uri namerili nekaj več kot 7 stopinj Celzija, na Goriškem pa 4 stopinje Celzija.

V prihodnjih urah se bodo padavine okrepile in se bo temperatura še spuščala. Marsikje na Kraški planoti bo nastala nekaj centimetrov visoka snežna odeja. V nadaljevanju dopoldneva se bo meja sneženja spuščala in je možno, da bo snežilo do najnižjih predelov, lahko tudi do morja.