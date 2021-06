Na neprijavljeni zabavi 200 udeležencev

Koprski policisti so v nedeljo malo po 2. uri ponoči prišli v Glem pri Kopru, kjer je potekala večja zabava s prekomernim hrupom, ki jo je organiziral mladoletni Koprčan. Prisotnih je bilo približno 200 oseb. Udeleženci niso upoštevali določil odlokov vlade, mladoletniki so uživali alkoholne pijače, organizator pa ni prijavil prireditve, k jo je sicer oglaševal med vrstniki na družbenih omrežjih.

Po zaključku postopka so se udeleženci zabave razšli. Zoper organizatorja zaradi kršitve določil zakona o javnih zbiranjih, zakona o omejevanju porabe alkohola in zakona o nalezljivih boleznih sledi obdolžilni predlog na koprsko sodišče, oddelek za prekrške. S postopkom z mladoletnim organizatorjem so seznanili njegovega očeta.