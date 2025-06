Na obtožbe odgovarjajo, da vlagajo bodisi v zdravstvo kot v zaposlovanje

Ni res, da deželna vlada Furlanije - Julijske krajine ne vlaga v zdravstvo oz. v zaposlovanje osebja. Le-to je sicer res nezadostno, a predvsem zaradi tega, ker trenutna ponudba zdravstvenih storitev ne odgovarja spremenjenim oz. novim potrebam. V resnici se je število zaposlenih v zdravstvu v obdobju med letoma 2015 in 2024 povečalo za 1050 enot, v istem obdobju pa so se investicije v osebje povečale za 214 milijonov evrov oz. 18 odstotkov. V letu 2025 pa je deželna vlada namenila 40 milijonov evrov za krepitev plač in doklad zdravstvenega osebja, da bi povečala privlačnost tega področja zaposlovanja. Tako pravijo predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, odbornik za zdravje Riccardo Riccardi in direktor deželnega javnega podjetja za koordinacijo zdravstva Stefano Dorbolò, ki so danes v palači deželne vlade v Trstu predstavili ukrepe, ki jih dežela sprejema na področju krepitve zdravstvene ponudbe s posebnim ozirom na zaposlovanje osebja.

V obdobju 2008-2023 so stroški za zdravstveno osebje v FJK na splošno zrasli za šest odstotkov, strošek na osebo je zelo visok, število zdravnikov oz. bolničarjev na vsakih tisoč prebivalcev pa je med najvišjimi v Italiji. Spremenile pa so se potrebe, na kar je dežela skušala odgovoriti tudi s tem, da je v obdobju 2020-2024 zaposlila dodatnih 250 vodstvenih uradnikov, zdravnikov.