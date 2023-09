Na podlagi lastne domišljije so ustvarili animiran film

V prostorih društva Skala v Gabrjah so se v prejšnjih dneh preizkušali mladi filmski ustvarjalci. Včeraj se je namreč zaključila enotedenska delavnica Otroški PrijAteljé, ki ga je že osmo leto zapored organiziralo Kulturno društvo Skala iz Gabrji pod pokroviteljstvom Združenja slovenskih kulturnih društev in Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Letošnja izvedba je nastala v sodelovanju s Kinoateljejem in je bila posvečen spoznavanju in ustvarjanju animiranih filmov. Triindvajset otrok od 5. do 12. leta starosti je ustvarjalo pod mentorstvom Karin Likar, dejavnosti pa je koordinirala Egle Frandolič.

Od tehnike do domišljije

Spoznavali so temelje postopka nastajanja animiranega filma v tehniki stop animacije in na podlagi lastne domišljije ustvarili animiran film. Stop animacija je precej preprosta tehnika, saj dopušča uporabo materialov, ki se jih zlahka nabavi. Ker je bilo otrok veliko, so bili razdeljeni v dve skupini, vsaka pa si je zamislila svojo zgodbo, tako da sta ob koncu delavnice nastala dva animirana filma.

Udeleženci delavnice so izbrali lepenko, papir in plastelin, iz katerih so ustvarili junake zgodb. V eni nastopata človek in senca, ki ga zapusti zato, da bi raziskovala svet, v drugem filmu z naslovom Legenda zakaj? pa so si otroci na hudomušen način skušali obrazložiti različne pojave. Tako so si recimo izmislili legendo o tem, zakaj kača nima dlak. »Delavnica je bila razdeljena na različne faze nastajanja animiranega filma: prvi dan so si otroci zamislili zgodbo, drugi dan like, ozadje in tehniko, sledila pa sta dva snemalna dneva, kjer smo snemali animacijo, danes pa smo posneli še naslove in čaka nas še snemanje zvoka,« je včeraj opisala mentorica Karin Likar, ki bo za montažo animiranih filmov poskrbela sama. Veliko število likov in epizod je omogočilo, da so prav vsi pripomogli k nastajanju filmov in ni bilo težav pri porazdelitvi dela. »Ko sta zgodbi nastali, je nekdo v skupini dal začetno idejo, ostali člani pa so jo dopolnjevali in ideje drugih so rasle na teh temeljih. Iz iskrice je nastala celotna zgodba in nihče se ni potegoval za to, da bi prevladala njegova ideja. Pozna se, da so otroci že vajeni skupinskega dela,« je opisala koordinatorka delavnice Egle Frandolič in dodala, da je bila poučna tudi pestrost idej v posamezni skupini, saj so otroci razumeli, da je treba za končen izdelek narediti izbor in najti nek kompromis.

»Za otroke je pomembno druženje, ampak druženje s skupnim ciljem in pridobivanjem drugih spretnosti je dodana vrednost. Vse to potem postane izkušnja, dogodek in spomin, ki ga bodo ohranili v bodoče,« meni Egle Frandolič. Z uspehom delavnice je zadovoljna tudi predstavnica društva Skala Jana Pečar, ki meni, da se je izbira, da PrijAteljé ostane ustvarjalna delavnica, ki se razlikuje od ostalih poletnih središč, obrestovala, saj se iz leta v leto radi vračajo otroci, ki jim je ustvarjalnost pri srcu in je vedno dobro obiskana. Poleg mentorice in koordinatorke so pri delavnici sodelovale še Tanja Gaeta iz ZSKD, Martina in Eva Gruden, Martina Pelle in Mariza Florenin iz domačega društva. Opremo za snemanje je organizatorjem posodila Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici. Otroci bodo animirana filma predstavili v petek, 22. septembra, ob 18.30 na sedežu društva v Gabrjah, ko bodo na ogled tudi izdelki iz likovne delavnice Teen Art Experience.