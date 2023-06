Na primorski avtocesti znova stekel promet, ostaja pa zastoj

Po prometni nesreči, ki je za daljši čas ustavila promet na primorski avtocesti, je ta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani znova stekel. Ostaja daljši zastoj med Divačo in Razdrtim. Zastoji so tudi na regionalni cesti, opozarja prometnoinformacijski center.

Do nesreče na primorski je po prvih podatkih policije prišlo po tistem, ko je tovornemu vozilu, ki ga je 62-letnik vozil v smeri Kopra, počila pnevmatika. Vozilo je posledično obrnilo, zapeljalo v odbojno ograjo in jo prebilo. Na drugi strani odbojne ograje je vozilo trčilo v tovorno vozilo 35-letnega državljana Poljske, v istem trenutku pa je po prehitevalnem pasu peljal voznik osebnega vozila. V njegovo vozilo je priletel predmet in poškodoval sopotnico, so sporočili iz Policijske uprave Koper.

Promet je po približno treh urah stekel, ostaja pa zastoj. Ta je tudi na razcepu Gabrk iz smeri Sežane proti Ljubljani.

Zaprta ostaja hitra cesta Vipava - Nanos, proti Nanosu. Prav tako je zaprta regionalna cesta Neverke - Kal, na Kalu (občina Pivka), opozarja prometnoinformacijski center.

Zastoje beležijo na vipavski hitri cesti, na regionalni cesti Ilirska Bistrica - Pivka, pred Pivko, zaradi popoldanske konice pa je promet tudi sicer povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč.