Nežna izpoved o življenju in smrti

V letu, ko se je prisotnost občinstva v italijanskih kinodvoranah skoraj podvojila, tudi spored poletnega kina v tržaškem Ljudskem vrtu ponuja ponovitev vrste uspešnih celovečercev pretekle sezone. Med temi bo nocoj ob 21. uri zadnji animirani film velikega japonskega mojstra Hayaa Miyazakija, Il ragazzo e l’airone (Fant in čaplja). Večer, pri katerem sodeluje tudi združenje družin operiranih otrok bolnišnice Burlo Garofolo, omogoča tako ogled poetične avtobiografske zgodbe, ki je pravzaprav tudi avtorjeva zapuščina številnim oboževalcem, ki jih ima Miyazaki po vsem svetu.

Kljub temu, da je prav leta 2012 med predstavitvijo filma na beneškem Lidu njegov Studio Gibli napovedal, da se belolasi in najznamenitejši predstavnik poslavlja od sveta sedme umetnosti, se je deset let kasneje danes 83-letni režiser, umetnik in producent premislil in vdahnil življenje še eni zelo osebni, skoraj povsem avtobiografski zgodbi, ki si je marca letos zagotovila tudi oskarjevo nagrado.

Junak dela je Mahito, ki se leta 1943, ko mu v požaru umre mama, z očetom preseli v star podeželski dvorec. Otroka, ki je tako prisilno zapustil rojstni Tokio, po nizu skrivnostnih in pred tem tudi zelo bolečih dogodkov siva čaplja odpelje v fantastičen vzporedni svet, kjer drug ob drugem bivajo živi in mrtvi. Mojstrovina, o kateri sam Miyazaki nikoli ne prizna, da je pravzaprav zelo osebna samoizpoved, je ganljiva pripoved o sanjah in pogumu, ki pomaga dečku, da se sprijazni z neznosnimi okoliščinami in dramatično realnostjo. Film je tako predvsem izredna zgodba o domišljiji in neskončni notranji svobodi, ki junaku pomaga, da si predstavlja drugačne okoliščine in drugačna življenja, da tudi sam vzleti in preživi.

Film je, kot je ob predstavitvi podčrtal prav njegov avtor, namenjen tako otrokom, ki bodo pri tem sledili predvsem zgodbi malega junaka, ki skuša kljubovati orjaško zahtevni usodi, kot tudi odraslim, ki bodo v risanki videli predvsem brezčasno poezijo o iskanju, sprejemanju tudi hudih bolečin, poslavljanju, a naposled novem začetku ...

Il ragazzo e l’airone

Država: ZDA, 2023

Režija: Hayao Miyazaki

Risanka