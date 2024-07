Zagorelo na dveh mestih, ogenj naj bi bil podtaknjen (foto in video)

Ob 10.34 je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan aktiviral Državni načrt zaščite in reševanja ob požaru v naravnem okolju. Požar je sicer izbruhnil le dan po tem, ko je Uprava za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost za območje Istre, Krasa, Postojne, Pivke, Ilirske Bistrice, Vipavske doline, Goriške, Brd in Kanala.

Na Facebook strani goriške civilne zaščite so zapisali, da naj bi zagorelo na dveh mestih, in sicer na Trstelju ter na območju med Komnom in Gorjanskim . Tudi Televizija Slovenija poroča, da naj bi zagorelo na dveh mestih in da naj bi bil požar po neuradnih podatkih podtaknjen. Uradnih potrditev o tem sicer še ni.

Na Facebook strani Prostovoljnega gasilskega društva Komen so ob 11.30 zapisali, da so že aktivirane gasilske enote Kraške regije, na poti pa so tudi gasilci s področja Postojne, Ilirske Bistrice, Pivke in drugih krajev. »Aktivirani so gasilska letala in helikopterji, v zraku pa je tudi policijski helikopter opremljen s termo kamero. Vse udeležence v prometu naprošamo, da dajejo prednost intervencijskim vozilom. Prav tako naprošamo prebivalstvo, naj zaradi lastne varnosti in morebitne ogroženosti drugih ne zahaja na področje požara in v njegovo bližino,« so zapisali na Facebook strani PGD Komen.

Ravno v teh dneh potekata dve leti od požara, ki je na Krasu na obeh straneh državne meje povzročil ogromno škodo v naravnem okolju.