Na Škofijah še iščejo 76-letnega moškega

Policijska uprava Koper še naprej išče Mija Peranovića, doma z območja Škofij. Prijavo o pogrešanem 76-letniku so sprejeli pred tednom dni.

Nazadnje so ga opazili 22. novembra ob 16. uri na Škofijah. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je od doma neznano kam odpeljal z osebnim avtomobilom znamke Hyundai, tip i20, registrskih številk KPZP-196, rdeče barve. Peranović je visok 185 centimetrov, suhe postave, sivih las, obrit, brez očal. Oblečen naj bi bil v kavbojke in modro jakno, obute pa je imel čevlje brez vezalk.

Vse, ki bi pogrešanega ali njegovo vozilo kje opazili ali vedeli kaj o tem, kje se nahaja, prosijo, da to čim prej sporočite na 113, na katerokoli policijsko enoto ali na anonimni telefon 080 1200.