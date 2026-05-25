Na stari cesti med Divačo in Senožečami umrl motorist

Na stari cesti med Divačo in Senožečami sta danes malo pred 10. uro trčila motorist in voznik tovornega vozila, poročajo Primorske novice. Motorist se je pri trčenju huje poškodoval, malo pred 12. uro je zdravnik zanj potrdil smrt.

Policiste so ob 9.54 obvestili o hujši prometni nesreči na stari cesti med Divačo in Senožečami. Trčila sta motorist in voznik tovornega vozila. Policisti so na kraju opravili ogled in ugotovili, da je 55-letni voznik tovornega vozila iz Sežane vozil od Divače proti Senožečam. Ko je pripeljal do deponije, je pričel zavijati levo, za njim pa se je ustavil 41-letni voznik tovornjaka s priklopnikom iz Postojne.

Ko je bilo prvo tovorno vozilo že v zaključni fazi zavijanja, je ustavljeni tovornjak za njim začel prehitevati 37-letni motorist, državljan Avstrije. Z motorjem je trčil v levi zadnji del tovornega vozila, ki je zavijalo, za tem pa ga je odbilo v levo, kjer je padel po vozišču in obležal. Pri trčenju se je huje poškodoval, ob 11.47 je zdravnik zanj potrdil smrt. Odrejena je bila sanitarna obdukcija.

Letos je to prva smrtna žrtev na cestah Policijske uprave Koper. Lani so na naših cestah umrli trije motoristi, predlani pa dva.

Policisti vse motoriste opozarjajo na previdno vožnjo in na predvidevanje dogajanja okoli sebe. Obenem vse ostale udeležence v cestnem prometu opominjajo, naj bodo pozorni na motoriste, pa tudi na kolesarje in pešce, ki so ranljivejši udeleženci v cestnem prometu.