V Čedadu glasovalo 63 % volilnih upravičencev, manj kot leta 2020

Volivke in volivci so v Čedadu včeraj in danes (volišča so se zaprla ob 15. uri) imeli možnost glasovanja na občinskih volitvah. Volilna udeležba je bila 63-odstotna, rahlo nižja od tiste na zadnjih občinskih volitvah, ki so bile leta 2020. Čedajski podatek torej odraža »nacionalni« trend – glasovali so v skoraj 750 občinah po celi Italiji –, saj je bila na nacionalni ravni povprečna volilna udeležba 60,06-odstotna, kar je za skoraj pet odstotkov manj kot na zadnjih občinskih volitvah.

V Čedadu se za položaj prvega občana oz. občanke potegujejo trije kandidati: dosedanja županja Daniela Bernardi, ki jo podpira Liga, s podporo Bratov Italije in stranke Naprej, Italija, kandidira Attilio Vuga, čedajski župan med letoma 2000 in 2010, levosredinski kandidat pa je Fabio Manzini. Slednji je leta 2020 izgubil proti Danieli Bernardi, ki je bila izvoljena z 62,73-odstotno podporo, Manzini pa je prejel 37,27 odstotka glasov.