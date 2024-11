Na Trbiškem pozno sinoči ob reki našli pogrešano žensko

Gorski reševalci iz Rablja, policisti, karabinjerji, reševalci finančne policije in gasilci ter reševalni psi so včeraj na Trbiškem iskali 52-letno žensko, za katero so se izgubile sledi. Izginotje so ob uri kosila prijavili svojci.

Reševalna akcija se je srečno iztekla okrog 22. ure, ko so jo našli v bližini reke Rio Borgo. Dva reševalca sta slišala njene klice na pomoč in zagledala luč manjše svetilke, ki jo je imela na vžigalniku. Bila je premražena in pretresena. Reševalci so jo z vrvmi spustili po strmem grebenu kakih 50 metrov do ceste, od koder so jo prepeljali na varno.