Na Tržaškem in Goriškem danes piha vroča in suha burja. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je na Tržaškem in Goriškem ob 14. in 15. uri namerila odstotek relativne vlage, ki je bil med najnižjimi v letošnjem poletju, morda najnižji. Toplotna obremenitev je zato kljub visokim temperaturam zaradi nizke vlage rahlo manjša.

Relativna vlaga je na Tržaškem in Goriškem ob 15. uri bila od 20- do 30-odstotna, najvišje temperature pa med 34 in 36 stopinjami Celzija. Najmočnejši sunek burje so namerili na pomolu Bandiera v Trstu, kjer je dosegla hitrost 61 kilometrov na uro, pihala pa je tudi na Goriškem. Na goriškem letališču so namerili njen najmočnejši sunek 44 kilometrov na uro.

Vroče in suho vreme z občasno burjo se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh do vključno nedelje.