Na dveh mestih v Izoli iz zdravstvenih razlogov odsvetujejo kopanje v morju

Preliminarni rezultati ponedeljkovega vzorčenja kopalne vode so pokazali presežene vrednosti bakterije Escherichia coli na dveh lokacijah: pri pomolu na kopalnem območju pri Svetilniku ter na naravnem kopališču Delfin.

Agencija RS za okolje je v okviru rednega monitoringa vzorce odvzela na 26 mestih vzdolž slovenske obale. Ker lahko nekateri sevi bakterije Escherichia coli povzročajo črevesne in druge okužbe, je kopanje na omenjenih dveh lokacijah do nadaljnjega odsvetovano.

O preseženih vrednostih sta bila obveščena Občina Izola in upravljavec kopališča, opozorila pa so nameščena tudi na terenu.