VREME
DANES
Sreda, 12 avgust 2026
Iskanje
Morje

Na dveh mestih v Izoli iz zdravstvenih razlogov odsvetujejo kopanje v morju

Arso je nameril prekomerne vrednosti bakterije Escherichia coli

Spletno uredništvo |
Izola |
12. avg. 2026 | 12:07
    Na dveh mestih v Izoli iz zdravstvenih razlogov odsvetujejo kopanje v morju
    Opozorila so namestili tudi ob morju (RADIO KOPER/FACEBOOK)
Dark Theme

Preliminarni rezultati ponedeljkovega vzorčenja kopalne vode so pokazali presežene vrednosti bakterije Escherichia coli na dveh lokacijah: pri pomolu na kopalnem območju pri Svetilniku ter na naravnem kopališču Delfin.

Agencija RS za okolje je v okviru rednega monitoringa vzorce odvzela na 26 mestih vzdolž slovenske obale. Ker lahko nekateri sevi bakterije Escherichia coli povzročajo črevesne in druge okužbe, je kopanje na omenjenih dveh lokacijah do nadaljnjega odsvetovano.

O preseženih vrednostih sta bila obveščena Občina Izola in upravljavec kopališča, opozorila pa so nameščena tudi na terenu.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: