Na sodišču zatrjevala, da je med vožnjo v roki imela bučko in ne mobilnika

Priziv 38-letne voznice iz Korena na Videmskem, ki so jo septembra leta 2020 karabinjerji oglobili zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo, je po prvostopenjskem sodišču tudi drugostopenjsko sodišče zavrnilo. Ženska je trdila, da v roki ni imela telefona, pač pa ocvrto bučko, ki jo je nameravala pojesti.

Pritožila se je zato zoper 320 evrov visoko kazen, pri čemer je predložila tudi izpis telefonskih klicev, iz katerega naj bi bilo razvidno, da v času nadzora ni opravljala klica. Njeni odvetniki so tudi opozorili, da je bil v avtomobilu vgrajen sistem za prostoročno telefoniranje.

Ženska je vložila ovadbo proti karabinjerjem, ker naj bi v zapisniku navedli neresnične podatke. Bodisi prvostopenjsko sodišče kot drugostopenjsko v Trstu sta priziv zavrnila.

Prisotnost bučk in sistema za prostoročno telefoniranje namreč po mnenju sodnikov ne dokazujeta, da so se karabinjerji pri prepoznavi predmeta, ki ga je imela v roki, zmotili, saj se lahko mobilni telefon uporablja tudi za sporočila in brskanje po spletu. Poleg tega se karabinjerjem na kraju ni pritožila.

Sodišče je zavrnilo tudi zahtevo za ogled kraja. Voznica bo torej morala plačati skoraj 500 evrov stroškov drugostopenjskega postopka, napovedala pa je vložitev zahteve za revizijo na vrhovnem sodišču.