Na Višarjah v noči na nedeljo reševali poškodovanega pohodnika

Gorski reševalci postaje Na Žlebeh so v noči na nedeljo reševali poškodovanega pohodnika na Višarjah. Na poti med vrhom Višarij in Višarsko planino je malo pred 23.30 utrpel domnevni zlom gležnja. Na pomoč je poklical na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Operaterjem je med drugim povedal, da se je skoraj izpraznil akumulator mobilnega telefona in da pri sebi nima svetilke.

Reševalci, med katerimi je bil tudi zdravnik, so ga dosegli s terenskim vozilom. Na kraju so ga stabilizirali, nato so ga prepeljali v dolino Zajzere, kjer ga je pričakalo reševalno vozilo. Posredovanje so zaključili okrog 1. ure ponoči.