Na Zoncolanu reševali smučarja

Na Zoncolanu se je včeraj na smučišču med padcem poškodoval smučar, star okrog 65 let. Prvo zdravstveno oskrbo so mu nudili reševalci ob smučišču, glede na resnost poškodb pa so poklicali še na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Operaterji službe Sores so na kraj poslali reševalno vozilo iz Paluzze in reševalni helikopter. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga s helilpterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je njegovo zdravstveno stanje stabilno.