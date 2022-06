Nadaljuje se praznovanje ob jubileju Kraljice Elizabete

V Veliki Britaniji se nadaljujejo slovesnosti ob platinastem jubileju Elizabete II. za njenih 70 let na prestolu. Kraljico, veliko ljubiteljico konj, so danes pričakovali na konjski dirki Epsom, a je ostala doma. V Londonu bo zvečer v njeno čast veliki koncert z zvezdniško zasedbo, na katerem bosta zbrane nagovorila princa Charles in William. Kot so po poročanju BBC News sporočili iz Buckinghamske palače, bo kraljica spremljala konjsko dirko v Epsom Downsu prek televizije z gradu Windsor. V živo na dogodku bo kraljevo družino zastopala njena hči, princesa Ana.

V okviru praznovanj člani kraljeve družine sicer danes obiskujejo več krajev. Princ William se je z družino odpravil v Cardiff v Walesu, kjer bo zvečer prav tako koncert v čast kraljici. Princ Edward je na Severnem Irskem, kjer so otroci pripravili ulične nastope.

Vrhunec današnjih praznovanj bo predstavljala večerna zabava pri Buckinghamski palači v Londonu, ki jo prireja medijska hiša BBC. Med drugim bodo na odru na prostem nastopili Elton John, Diana Ross, Alicia Keys, Rod Stewart, Duran Duran in Andrea Bocelli.

V občinstvu pričakujejo okoli 22.000 ljudi, ki jih bosta nagovorila princa Charles in William, naslednja v vrsti za prestol, medtem ko je udeležba kraljice po navedbah BBC malo verjetna.

Koncert bo potekal v neposrednem prenosu na televiziji, radiu in spletu, zato ga bo lahko na daljavo spremljalo še več milijonov ljudi.

Praznovanje kraljičinega platinastega jubileja se bo sklenilo v nedeljo z uličnimi zabavami po vsej državi in slavnostnim sprevodom, ki se bo odvil po ulicah Londona. V Veliki Britaniji so ob tej priložnosti podaljšali obratovanje gostinskih lokalov, v številnih krajih vabijo na piknike in ulične dogodke.

Današnja konjska dirka Epsom je šele četrta, ki jo bo kraljica kot velika ljubiteljica konj in jahanja izpustila od leta 1952. Leta 2020 se dirke ni udeležila, ker je bila zaradi covida-19 prepovedana udeležba gledalcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Elizabeta II. je na čelu britanske monarhije od smrti svojega očeta kralja Jurija V. 6. februarja 1952. Slovesno so jo okronali šele 2. junija 1953.Prestol zaseda dlje kot katerikoli njen predhodnik.