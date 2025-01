Naglo se približuje hladna vremenska fronta

Alpam se od severa naglo približuje hladna vremenska fronta, ki bo ponoči prešla naše kraje. Popoldne in zvečer se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo ponoči okrepile. Meja sneženja se bo ponekod v Sloveniji proti koncu padavin spustila do nižin. Jutri čez dan se bo vreme izboljšalo in bo zapihala zmerna do občasno lahko močna burja.

Za vremensko fronto bo pritekal bolj mrzel zrak. Temperature se bodo v noči na soboto tudi v nižinah spustile nekaj stopinj Celzija pod ničlo, ob morju pod 5 stopinj Celzija.

V soboto bo sončno, v nedeljo pa bo povečini oblačno in suho. Več spremenljivosti bo v gorah.