Najlepša je Gorenjka

Osemnajstletna Stela Fon iz Zgornjih Gorij je Miss Turizma Slovenije 2019, dijakinja četrtega letnika biotehniškega centra Naklo, poročajo Primorske novice. Naslov so ji podelili na sinočnjem tekmovanju, ki je potekalo v dvorani sv. Frančiška Asiškega v Kopru pod okriljem piranskega društva Miss in Barbare Misson. Po lanski primorski zmagi, ko je slavila slavila Koprčanka Ariana Hodžić, je zmaga tako tokrat odšla na Gorenjsko. Stela Fon se bo oktobra udeležila svetovnega izbora Miss Tourism World na Kitajskem.

Za drugo najlepšo oziroma njeno prvo spremljevalko so izbrali Klavdijo Golija iz Domžal (postala je tudi Miss radia Zeleni val), za drugo spremljevalko in miss Farmasi pa so razglasili Midjano Vuković iz Žalca.

Lepotni naslov Grofična 2019 je prejela Patricija Štifter, Miss Venka Vojo 2019 pa je postala Nastja Perhavec.