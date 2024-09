Najtopleje v Furlanski nižini in na Primorskem

Ob okrepitvi višinskega grebena s toplejšim zrakom se je ozračje danes po pričakovanjih povsod segrelo. Jutri bo še rahlo topleje.

V FJK je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najvišjo dnevno temperaturo v kraju Ariis v Furlanski nižini na Videmskem, kjer se je živo srebro danes povzpelo na 27 stopinj Celzija. Arso je najvišjo dnevno temperaturo nameril na Primorskem, in sicer bodisi v Novi Gorici kot na letališču Portorož, kjer so ob 14.30 zabeležili 26,3 stopinje Celzija. Relativna vlaga je bila marsikje razmeroma nizka in manj kot 40-odstotna.

V FJK so bile najvišje dnevne temperature na Goriškem povečini od 25 do 26 stopinj Celzija, na Kraški planoti pa okrog 24 stopinj Celzija. V Trstu ob morju so namerili najvišjo dnevno temperaturo 24,7 stopinje Celzija. V gorah je v primerjavi z dogajanjem v nižinah razmeroma mrzlo. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je na Višarjah namerila najvišjo dnevno temperaturo 9,6 stopinje Celzija.

V primerjavi z minulim dogajanjem je te dni razmeroma mrzlo tudi morje, ki ima danes v Tržaškem zalivu le 21 stopinj Celzija, medtem ko se je temperatura morja še do pred nedavnim zadrževala okrog 30 stopinj Celzija. Kljub temu so se na nekatere plaže vrnili kopalci.

Danes in jutri bo sončno, najvišje jutrišnje temperature bodo od 25 do 28 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo dopoldne še delno jasno do spremenljivo, čez dan pa se bo oblačnost povečala. Popoldne ali zvečer se bodo pojavile prve krajevne padavine.

Dež se bo v noči na torek okrepil. V torek bo oblačno in deževno.