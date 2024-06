Navodila za glasovanje na občinskih volitvah

Danes in jutri bo marsikatera občina izbirala nove županje oziroma župane, celotna Evropska unija pa glasuje v teh dneh za prenovljeno sestavo Evropskega parlamenta. V teh občinah glasuje prebivalstvo na dveh glasovnicah na občinskih in evropskih volitvah, v preostalih občinah bodo volivci prejeli le rjavo glasovnico za volitve v Evropski parlament.

Volišča odprejo po celotni Italiji danes ob 15. uri. Danes bo možno oddati svoj glas do 23. ure, jutri pa se bodo volivci lahko podali na volišča, kjer običajno glasujejo, med 7. in 23. uro. Volitve se tudi tokrat odvijajo dva dneva, a na soboto in nedeljo, ne pa, kot je postalo običajno v zadnjih letih v Italiji, na nedeljo in ponedeljek.

Na občinskih volitvah lahko glasujemo na tri načine. Lahko prekrižamo le ime izbranega županskega kandidata. V tem primeru bo naš glas šel njemu, ne pa listi oziroma listam, ki ga podpirajo. Drug način je, da izberemo listo, v tem primeru bo naš glas šel tudi županskemu kandidatu, ki je povezan z njo. Seveda lahko prekrižamo tako ime županskega kandidata kot tudi logotip liste – izbrana lista pa mora podpirati izbranega županskega kandidata, sicer bo glas neveljaven. Tretji način glasovanja je, da prekrižamo logotip liste in oddamo preferenčni glas. V tem primeru bo šel glas tudi županskemu kandidatu liste, izrazili pa bomo tudi željo, kdo naj sedi v občinskem svetu. Na občinskih volitvah lahko oddamo eno ali dve preferenci za občinski svet, kandidata za občinska svetnika ne smeta biti istega spola in morata biti na isti listi. Če izberemo dva kandidata za občinski svet iste koalicije, ki pa nastopata na različnih listah, tvegamo, da bosta preferenci neveljavni.

Panaširanje oziroma glasovanje za županskega kandidata in listo, ki ga ne podpira (t.i. »voto disgiunto«), v občinah z manj kot 15.000 prebivalci ni predvideno.

Z namenom zagotovitve izvajanja demokratičnih pravic in dolžnosti celotnemu prebivalstvu, bodo volilni uradi občin odprti tudi za časa glasovanj. Volivke in volivci, ki so torej izgubili volilno izkaznico, ali se jim je prekomerno poškodovala oziroma so zapolnili vsa razpoložljiva polja za žige, bodo lahko zaprosili za novo in jo tudi takoj dobili.