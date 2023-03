Nejasna prihodnost deželnih dnevnikov

Glavna skrb, ki ob novici, da jih skupina Gedi želi prodati skupaj z nekaterimi drugimi dnevniki iz Triveneta, bega novinarje in druge zaposlene pri dnevnikih Il Piccolo v Trstu in Messaggero Veneto v Vidmu, je velika negotovost glede možnega kupca in bojazen, da bi se s prodajo oba dnevnika iz Furlanije - Julijske krajine kadrovsko še bolj osiromašila, predvsem pa tveganje izgube bogastva, ki ga ta medija predstavljata za krajevno skupnost. To izhaja iz besed članov sindikalnih odborov obeh časopisov, Giovannija Tomasina (Il Piccolo) in Martine Milia (Messaggero Veneto).

Skupina Gedi, ki je bila v zadnjih letih lastnica velikega števila tako nacionalnih kot krajevnih časopisov, je že prodala lepo število teh medijev (med temi izstopa prodaja tednika L’Espresso), zdaj pa načrtuje prodajo dejansko vseh dnevnikov v deželah severovzhoda, ki jih ima v lasti: ob Piccolu in Messaggeru gre še za časopise La Nuova Venezia, Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso in Corriere delle Alpi, ki izhajajo v Benetkah, Padovi, Trevisu in Bellunu. Novica je prišla na dan v začetku februarja, potem ko je vodstvo skupine Gedi še decembra lani zagotavljalo, da ne bo prodalo več drugih medijev. Člani sindikalnih odborov obeh časopisov so se sestali s predstavniki skupine Gedi, zatem še z državnim sekretarjem za založništvo pri predsedstvu vlade Albertom Barachinijem, predsednikom deželne vlade FJK Massimilianom Fedrigo in tržaškim županom Robertom Dipiazzo ter novo vodjo novinarskega sindikata FNSI Alessandro Costante.

Glede načina prodaje in potencialnega kupca po besedah Tomasina lastništvo ni hotelo nuditi nobenih konkretnih informacij. Pri Piccolu in Messaggeru Venetu so naposled ugotovili, da bi bila za nakup lahko zainteresirana skupina podjetnikov iz Veneta na čelu z Enricom Marchijem, pa tudi kak podjetnik iz Furlanije ter tudi iz Trsta, vse skupaj pa sploh ni jasno, saj za zdaj še ni bilo nobene formalne ponudbe. Ob že omenjenih srečanji z institucionalnimi predstavniki so se sindikalni predstavniki vseh vpletenih medijev dogovorili o paketu treh dni stavke, od katerih so do zdaj izkoristili enega. Vsi ukrepi ostajajo na mizi, dokler se stvari ne razčistijo, pravi Tomasin, ki opozarja na veliko zaskrbljenost vseh zaposlenih.

Tudi za zaposlene pri Messaggeru Venetu je bila novica o nameravani prodaji strela z jasnega, tudi zato, ker je lani lastništvo še govorilo o vlaganju v digitalizacijo, pravi Martina Milia. Ob položaju zaposlenih je največja skrb vezana na potrebo po ohranitvi bogastva, ki ga tržaški in videmski dnevnik predstavljata za deželno skupnost, zato bi si morali prizadevati, da se to bogastvo ne izgubi. Zdaj čakajo, da razumejo, kaj se bo zgodilo, pri čemer so na vezi s sindikalnimi predstavniki ostalih časopisov, pravi Milia.