Nespremenjena prispevka za slovensko in italijansko manjšino

V trideset milijard evrov vrednem državnem proračunu za leto 2025 je tudi deset milijonov evrov za slovensko manjšino, ki bo torej od italijanske države dobila enak prispevek kot v zadnjih dvanajstih letih. Italijanska manjšina v Sloveniji in Hrvaški bo iz Rima dobila pet milijov evrov, kar je tudi enaka vsota letošnji.

Za narodni skupnosti torej nobenih sprememb in nobenih prilagoditev prispevkov inflaciji ter posledični draginji. Senat je po pričakovanjih proračun danes uzakonil z vladno zaupnico in v primerjavi s prejšnjimi leti z zelo skrajšanim postopkom. To je razjezilo ne samo opozicijo, temveč tudi nekatere predstavnike desne sredine. Senatorji sploh niso vzeli v pretres popravka senatorke Tatjane Rojc, ki je predlagala povišek prispevka za Slovence za dva milijona evrov in ki ga je poslanska zbornica zavrnila.

Vlada se o amandmaju Demokratske stranke ni izjasnila. Po mnenju slovenske senatorke gre za za politični molk, tako da so padle v vodo načelne obljube predsednice vlade Giorgie Meloni na mednarodni ravni, ki jih je bilo slišati na srečanjih med Italijo in Slovenijo.