Nesreča pri delu na avtocesti

Na avtocesti A28 pri Sacileju se je danes zjutraj ponesrečil moški, star okrog 40 let, ki je opravljal dela na gradbišču. Izgubil je ravnotežje in se spotaknil, pri čemer je padel po obcestni škarpi in drsel v globino več metrov. Reševalcem deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ga na cesto pomagali potegniti gasilci, zdravstveno osebje mu je nato nudilo najnujnejšo oskrbo. Z reševalnim vozilom so ga nato prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče in osebje družbe Autostrade Alto Adriatico.