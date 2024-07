Nevihte povzročale težave v FJK in v Sloveniji

Nalivi in močne nevihte so sinoči in ponoči v FJK povzročale težave zlasti na Videmskem. Najbolj pod udarom so bile občine Campoformido, Colloredo di Prato, Videm, Čenta, Tricesimo, Oglej in Fiumicello. O močnejši nevihti so poročali tudi iz Gradeža. Ponekod je padala toča. Gasilci so opravili okrog 120 intervencij zaradi poplavljenih cest in objektov, zlasti pa je močan veter lomil veje in podiral drevesa, ki so padala na ceste. V občini Rive d’Arcano se je hudo poškodoval 80-letnik, na katerega so zaradi močnega vetra zgrmela železna dvoriščna vrata.

V Sloveniji je ponoči največ dežja padlo na območju Karavank, denimo v Jelendolu, osrednje Slovenije in v Posavju, je za STA povedal dežurni prognostik na Agenciji RS za okolje Jure Cedilnik.

Hudo neurje je prizadelo občine Solčava, Laško in Mozirje. V Logarski dolini so reševali dva planinca, plaz pa je zasul cesto proti slapu Rinka v Logarski dolini. Državna cesta Celje-Zidani Most je bila poplavljena, prav tako nekaj podvozov. Poplavljena je bila tudi dovozna cesta proti Zdravilišču Laško.

Mozirski župan Ivan Suhoveršnik je povedal, da je bilo v petek zvečer najhuje v naselju Lepa Njiva, kjer je hudournik Ljubija zasul cesto, poplavljene pa so tudi tri hiše. Škoda je precejšnja, je ocenil.

Med neurjem so gasilci opravili 26 intervencij, veliko težav so imeli na območju podjetja Gorenje, kjer je bilo poplavljenih več proizvodnih hal in kuhinja. V intervencijah je sodelovalo 27 gasilcev iz 56 gasilskih društev.