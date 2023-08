Ničta izoterma najvišje v zgodovini meritev

Ob izrazitem vročinskem valu, ki ga povzroča dotok afriškega zraka, se je ničta izoterma ponekod v severni Italiji povzpela najvišje v zgodovini meritev. Zagotovo to velja za Novaro v Piemontu, kjer je včeraj opolnoči radiosonda namerila ničlo v protem ozračju na višini 5328 metrov in je tako podrla le nekaj dni trajajoči rekord višine 5298 metrov, ki ga je namerila radiosonda v kraju Payerne v Švici. Te meritve opravljajo od leta 1954.

Ničta izoterma se je vsekakor v zadnjih dneh v celotni severni Italiji dvignila nad višino 5000 metrov. V Campoformidu pri Vidmu jo je včeraj ob 12. uri radiosonda namerila na višini 5195 metrov, kar prav tako sodi v zgodovinski vrh.

Gre za dokaz, da je ozračje v teh dneh močno pregreto. Temperature so v prostem ozračju pozitivne vse do višine več kot 5000 metrov, četudi je treba tudi upoštevati, da so namerjene vrednosti v posameznih krajih zaradi prizemnih obratov vseeno zlasti ponoči lahko nekoliko nižje, kakorkoli pa zelo visoke. Pod velikim pritiskom so ledeniki, kjer temperatura večji del dneva, ponekod verjetno tudi vseh 24 ur, ostaja nad lediščem.

Na alpskem območju je navadno ničta izoterma v drugi tretjini avgusta na višini okrog 3500 metrov, trenutno je torej dobrih 1500 metrov višja. Tako stanje se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, kar dokazuje, da je zdajšnji vročinski val, eden med najbolj izrazitimi v zgodovini.