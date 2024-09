Nilla Pizzi naznanila, da bo Trst spet italijanski (video)

V predstavitvi piše, da se dokumentarec ne ukvarja ne le z zgodovinsko platjo obletnice, temveč tudi in predvsem s kulturnim in družbenih aspektom tega dogodka. »Pri tem prednjači navzočnost Angležev in Američanov, ki so kar devet let upravljali mesto po strahotah, ki so jih Tržačani doživeli med 40-dnevno titovsko okupacijo,« beremo še v predstavitvi filma.

Vlogo pripovedovalca so poverili znanemu italijanskemu novinarju Toniju Capuozzu, ki je po materi Tržačan, zgodovinski oris je scenarist Alessandro Centenaro poveril zgodovinarju in novinarju Paulu Mieliju, v filmu nastopa tudi priljubljeni športni novinar Bruno Pizzul, ki je doma iz Krmina. Osebno pričevanje iz tistih časov podaja Istranka Italia Giacca, begunka v Trstu.

Med ustanovami, ki so podprle realizacijo filma, so tudi Občina Trst, deželna komisija FJK za filmsko dejavnost ter ezulsko združenje Venezia Giulia-Dalmazia. Italia Giacca je v vodstvu te organizacije.