Noč je bila mrzla in ponekod zelo vetrovna

Vpliv hladnega višinskega jedra, ki se je od severovzhoda približal našim krajem, je že zaznaven. Ob sicer v FJK pričakovani prevladujoči jasnini, se je ozračje že nekoliko ohladilo, na Tržaškem pa piha zmerna do močna burja. Najmočnejša je v Boljuncu, kjer je bila od sinoči vseskozi močna. Včeraj smo namerili njeno največjo hitrost 98 kilometrov na uro, danes pa 95 kilometrov na uro. V Trstu je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje namerila njeno največjo hitrost 73 oz. 63 kilometrov na uro.

Pri Briščikih so namerili najnižjo nočno temperaturo 4,4 stopinje Celzija, v Zgoniku 4,6 stopinje Celzija in v Trstu na pomolu Bandiera 8,3 stopinje Celzija. V Gradišču se je živo srebro spustilo na 3,3 stopinje Celzija, v Koprivnem na 5,6 in na goriškem letališču na 6,2 stopinje Celzija. V Boljuncu smo namerili najnižjo nočno temperaturo 6,7 stopinje Celzija. Občutek mraza povečuje močna burja.

Danes, jutri in v sredo bo prevladovalo sončno vreme. Pihala bo zmerna do močna burja, temperature pa se bodo še spuščale. Suho in povečini sončno vreme se bo v FJK nadaljevalo tudi v drugi polovici tedna, ko se bodo temperature še spuščale, burja pa bo ponehala.