Nocoj magična noč s »solzami svetega Lovrenca«

V noči na nedeljo bomo lahko na nebu opazovali vsakoletni meteorni roj Perzeidov, ki veljajo za najhitrejše in najsvetlejše meteorje. Letošnje opazovanje bo potekalo nekaj dni pred mlajem, zato Luna, ki bo vzšla v nedeljo zjutraj okoli 2.30 večji del noči ne bo motila opazovanja, je na spletni strani zapisalo Astronomsko društvo Orion.

Tudi po Luninem vzhodu bo osvetljeno le okoli sedem odstotkov nam vidnega dela njenega površja. Zaradi daljših senc bo njeno površje v jutranjih urah vseeno privlačno za opazovanje in fotografiranje. Ob tem bodo v času noči vidni še planeti Jupiter, Saturn, Uran in Neptun, je predsednik društva zapisal na spletni strani Igor Žiberna.

Perzeidovi meteorji so majhni kosi kometa Swift Tuttle, ki obkroži Sonce vsakih 133 let. Koščki zažarijo, ko z veliko hitrostjo potujejo skozi Zemljino ozračje, na našem planetu pa jih opazujemo že 2000 let, pišejo na spletni strani Ameriške vesoljske agencije Nasa. Ime Perzeidi izhaja iz ozvezdja Perzej, saj se zdi, da izhajajo iz tega dela neba.

Roj Perzeidov je vsako leto aktiven med 17. julijem in 24. avgustom. Njegov vrhunec je zelo širok, zato jih lahko opazujemo več noči zaporedoma. Maksimum z največjim številom vidnih meteorjev pa lahko letos pričakujemo v noči na nedeljo.

V Evropi so Perzeidi znani kot »solze svetega Lovrenca«, saj se pojav dogaja v času, ko goduje sveti Lovrenc, to je 10. avgusta.

Kot je zapisal Žiberna, za opazovanje meteorskega roja ni potrebna posebna oprema. Pri opazovanju meteorjev se je sicer najbolje umakniti od mestnih luči. Priporočajo pa podlago za ležanje, morda spalno vrečo ali vsaj topla oblačila, saj noči, zlasti ob mirovanju, utegnejo biti hladne. »Sam vedno svetujem, da prinesemo s seboj kak kos oblačila preveč kot premalo, saj bo tako opazovanje bistveno bolj udobno,» je zapisal Žiberna in povabil na društveno opazovanje, ki ga bodo izvedli na Šmartnem na Pohorju.

Na opazovanje Perzeidov vabijo tudi iz društva ljubiteljskih astronomov Antares nocoj, od 21. ure na parkirišču med bazovskim šohtom in Jezerom.