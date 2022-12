Notranja ministrica Bobnar napovedala odstop

Slovenska ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar bo po hudem sporu s premierjem Robertom Golobom podala odstopno izjavo. Bobnar bi bila tako lahko prva članica Golobove ministrske ekipe, ki se bo poslovila s položaja. To je prva huda politična težava za levosredinsko koalicijo, ki je premočno zmagala na zadnjih volitvah.Ko odstopi notranji minister, je zadeva v vsakem primeru zelo resna in to v vseh državah.

Spor med predsednikom vlade Golobom in notranjo ministrico Bobnar (predlagala jo je Golobova stranka Gibanje Svoboda) je izbruhnil okrog vloge šefa policije Boštjana Lindava o tem, kdo in kdaj je v času mandata sedanje vlade izvajal politične pritiske na policijo. Kazalo je, da bodo spor tako ali drugače premostili, v resnici pa se je vsa zadeva močno zaostrila. Gibanje svoboda podpira predsednika vlade, drugi dve koalicijski stranki – SD in Levica – pa sta upali, da bosta Golob in notranja ministrica zgladila spor.