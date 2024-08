Nova različica opičje kuge tudi v Evropi

Potem ko je v torek Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) zaradi izbruha nove različice opičjih koz v Afriki razglasila javnozdravstveno krizo globalnih razsežnosti, so strokovnjaki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) včeraj ocenili, da je le vprašanje časa, kdaj bo tudi na evropskih tleh zabeležen porast primerov te nalezljive bolezni. In res, le malo za tem so v Stokholmu potrdili prvi primer okužbe v EU. Pri ECDC pa mirijo, saj so prepričani, da je tveganje za splošno populacijo EU trenutno nizko.

Z italijanskega ministrstva za zdravje so včeraj zagotovili, da je stanje v državi pod nadzorom in da je cepiva na voljo čisto dovolj. Podobna pomirjujoča sporočila prihajajo tudi iz Slovenije. Infektologinja Mateja Logar z Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je dejala, da nova različica mpoxa večinoma ne zahteva hospitalizacije, saj je potek bolezni po njenih besedah sorazmerno blag.

Do okužbe z virosum pride ob tesnem stiku z okuženo osebo. Simptomi pa se kažejo v obliki visoke vročine, mrazenja, slabega počutja, bolečin v mišicah in glavobolu. Pojavijo se tudi izpuščaji, ki se z obraza lahko razširijo drugod po telesu. Kužnost je dolgotrajna, saj je oseba kužna, dokler ne odpadejo vse kraste, kar se zgodi po dveh do štirih tednih od prvih izpuščajev.

