Ob 11. uri v Gorici že več kot 36 °C

Vročina je v minulih dneh še dodatno pritisnila. Današnja noč je bila v FJK povečini najtoplejša v zdajšnjem vročinskem valu. Danes bodo ob šibki burji marsikje beležili zelo visoke dnevne temperature, ki se bodo lahko ponekod približale vročinskim rekordom, ali jih morda mestoma celo presegle.

Ob 11. uri je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa na goriškem letališču namerila 36,1 stopinje Celzija, v Trstu 35,1 stopinje Celzija, v Zgoniku pa 35,9 stopinje Celzija, najvišje temperature ob tej uri v zdajšnjem vročinskem valu.

Zelo vroče bo še danes, jutri in v sredo. Prevladovalo bo sončno vreme. Danes popoldne bodo ponekod nastale vročinske nevihte.

V sredo zvečer bo naše kraje dosegla hladna vremenska fronta. Povečala se bo nestanovitnost, nastajale bodo krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močne. Zapihala bo burja, temperatura se bo spuščala. Vročinski val se bo v noči na četrtek zaključil.