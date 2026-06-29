Na 1641 metrov visokem Matajurju namerili tropsko noč

Na 1641 metrov visoki gori Matajur v Benečiji je danes meteorološka opazovalnica deželne agencija za okolje Arpa iz FJK namerila tropsko noč. Najnižja nočna temperatura se ni spustila pod 20,1 stopinje Celzija, vseskozi pa se je zadrževala med 20 in 21 stopinjami Celzija. Vlaga je bila povečini 67-odstotna.

Gre za izjemen podatek, saj so nekoč tropske noči, ko se temperatura ne spušča pod 20 stopinj Celzija, beležili izključno ob morju ali v nižinah, in še to le peščico ali malo več v celotnem poletju. Z leti so ob segrevanju ozračja zaradi klimatskih sprememb tropske noči postale vse pogostejše, ob morju pa so zdaj že stalnica ali skoraj. V gorah so bile doslej neznane.

Današnji podatek potrjuje izjemnost zdajšnjega vročinskega vala, ki se bo, kot smo poročali, zaključil v sredo zvečer, ko bo naše kraje dosegla hladna vremenska fronta.